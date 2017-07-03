دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وسائل الإعلام لترك التحقيقات تأخذ مجراها فيما يتعلق بقضية الطفل حسام بلقاسمي التي عثرت الحماية المدنية أمس على جثته ببركة مائية ببوسماعيل بعد 3 أيام من اختفائه وذلك على خلفية ملابسات القضية التي وصفها بالمعقدة.

وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية للبرلمان:” بالنسبة لهذه القضية المتعلقة بوفاة الطفل حسام بلقاسمي إنها في طور التحقيق الابتدائي تحت إدارة وكيل الجمهورية مختص مع الضبطية القضائية للدرك الوطني والأمن الوطني والتحقيق الإبتدائي جار بدقة سواء بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالمعاينة أو الإجراءات المتعلقة بالتشريح الطبي” وأضاف :”إن ملابسات القضية معقدة وأرجو من أسرة الإعلام أن لا تتسرع في تحاليل قد تكون نتائج التحقيق معاكسة له وأرجو مرة أخرى من وسائل الإعلام الكف عن التحاليل سيما عندما يتعلق الأمر بهذه الفئة الحساسة من المجتمع وهي الأطفال ”

وكشف وزير العدل حافظ الأختام عن القبض على مشتبهين قال إنهم موجودون في الوقت الراهن قيد التحقيقات والتي أثبتت تورطهما في عديد القضايا كاشفا في نفس الوقت عن عقد وكيل الجمهورية المختص لندوة صحفية فور الانتهاء من التحقيق الابتدائي.

زينب بن عزوز