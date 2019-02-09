رفض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخوض أكثر في مسألة تورط أحد نواب البرلمان في قضية تهريب الكوكايين وهي القضية التي أثارت ضجة في الآونة الأخيرة وأكد في تصريحات له أمس على هامش مشاركته في اللقاء الوطني الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني أمس لمناضلي وإطارات الحزب أن المكان والمناسبة لا يليقان بالحديث عن موضوع كهذا مكتفيا بالتأكيد أنه سيقدم تفاصيل وتوضيحات عن هذه المسألة خلال الأيام القادمة وتعيد هذه المسالة قضية استغلال الحصانة البرلمانية للواجهة .

و قال لوح أمس :” أنا موجود في اللقاء الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم بقبعة المناضل لا الوزير وحتى المكان لا يسمع بالحديث عن أمور كهذه غير أنني سأكشف عن التفاصيل هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة .

هذا و تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المیناء الجاف بولاية بومرداس من إجهاض محاولة تھريب كمیة معتبرة من الكوكايین كانت مخبأة داخل حاويات لاستیراد الجبن قادمة من ھولندا عن طريق اسبانیا تعود ملكیتھا إلى نائب في البرلمان وقدرت هذه الكمية ب 1.15 كلغ من الكوكايین، كانت مموّھة بإحكام داخل حاوية تبريد خاصة باستیراد الجبن للعلامة “FRICO”وھذا بعد إخضاعھا لعملیة التفتیش، لیتم على الفور إبلاغ المصالح الأمنیة المتخصصة.

زينب بن عزوز