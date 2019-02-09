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لوح : سنكشف عن تفاصيل تورط النائب في تهريب الكوكايين خلال أيام

أطلق سراحه لتمتعه بالحصانة البرلمانية:
لوح : سنكشف عن تفاصيل تورط النائب في تهريب الكوكايين خلال أيام

idir demiche 9 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 44 زيارة

رفض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخوض أكثر في مسألة تورط أحد نواب البرلمان في قضية تهريب الكوكايين وهي القضية التي أثارت ضجة في الآونة الأخيرة وأكد في تصريحات له أمس على هامش مشاركته في اللقاء الوطني الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني أمس  لمناضلي وإطارات الحزب أن المكان والمناسبة لا يليقان بالحديث عن موضوع كهذا مكتفيا بالتأكيد  أنه سيقدم تفاصيل وتوضيحات عن هذه المسألة خلال الأيام القادمة وتعيد هذه المسالة قضية استغلال الحصانة البرلمانية للواجهة .

و قال لوح أمس :” أنا موجود في اللقاء الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم بقبعة المناضل لا الوزير  وحتى المكان لا يسمع بالحديث عن أمور كهذه  غير أنني سأكشف عن التفاصيل هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة .

هذا و تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المیناء الجاف بولاية بومرداس من إجهاض محاولة تھريب كمیة معتبرة من الكوكايین كانت مخبأة داخل حاويات لاستیراد الجبن قادمة من ھولندا عن طريق اسبانیا تعود ملكیتھا إلى نائب في البرلمان وقدرت هذه الكمية ب 1.15 كلغ من الكوكايین، كانت مموّھة بإحكام داخل حاوية تبريد خاصة باستیراد الجبن للعلامة “FRICO”وھذا بعد إخضاعھا لعملیة التفتیش، لیتم على الفور إبلاغ المصالح الأمنیة المتخصصة.

زينب بن عزوز

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