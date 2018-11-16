لهبيري يستقبل السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، مساء أمس الخميس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، جون أورورك، المعتمد بالجزائر

وحسب بيان للمديرية العامة، تباحث الطرفان حول مجالات التعاون بين الشرطة الجزائرية والإتحاد الأوروبي، في ميادين التكوين والتدريب والشرطة العلمية

وتدعيم أسس تبادل التجارب والخبرات لمواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك العابرة للحدود، الجريمة السبريانية

كما أشاد السفير بالمستوى المتميز للشرطة الجزائرية، منوها بإحترافيتها ومهنيتها ودورها في تعزيز التعاون الشرطي على المستوى الإقليمي والدولي

رزاقي.جميلة