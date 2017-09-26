غاب، يوم الأمس عضو مجلس “السينا” وأحد نواب رئيس مجلس الأمة، جمال ولد عباس، عن جلسة عرض والمصادقة على مخطط الوزير الأول احمد أويحيى رغم أهميته بمجلس الامة، في وقت ربطت بعض الجهات هذا الغياب بما يحدث في بيت الأفلان عشية المحليات المقبلة، وبسبب الخلاف غير الواضح مع الامين العام السابق عمار سعداني.

وترى نفس الجهات أن الأمين العام للأفلان، ولد عباس تفادى الظهور أمس بمجلس الأمة، لتفادي الرد على تساؤلات رجال الإعلام حول المستجدات الأخيرة في الحزب العتيد، لاسيما ما تعلق بخلافه مع الأمين العام السابق سعداني وعضو لجنة التشرشيحات، كما أن المهازل وفضائح القوائم التشريحية للمحليات والصراعات العديدة التي سجلت في أكثر من 10 ولايات ومختلف محافظات وما تلاها من احتجاجات عنيفة في عدة مناطق، وضعت حسب بعض الجهات الأمن العام في حال حضوره اليوم بالسينا في ورطة ،ناهيك عن قضية التخلي عن مديرة ديوانه سعاد، وتعويضها بعضو اللجنة المركزية عسول، رغم أن الجميع كان يراها صاحبة قرار داخل الحزب.

ليبق السؤول مطروح لماذا تغيب ولد عباس عن حضور جلسة عرض والمصادقة على مخطط الوزير الأول احمد أويحيى بمجلس الأمة؟

رزاقي جميلة