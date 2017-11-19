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لماذا تراجع ولد عباس؟

قال إنه لم يتحدث لا عن الرئيس القادم ولا رئاسيات 2019:
لماذا تراجع ولد عباس؟

eldjazair 18 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 16 زيارة

بعد ما شكل الحديث عن العهدة الخامسة ورئاسيات2019 والقول إنه يعلم الرئيس القادم للجزائر مادته الدسمة ووقود خطاباته على طول الحملة الإنتخابية تراجع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عن تصريحاته أمام عديد من علامات الإستفهام التي تطرح وراء ذلك .
وقال ولد عباس في تصريحات مساء أول أمس:”حديثي عن هوية الرئيس المقبل تعرضت للتأويل و التشويه وأن الحديث عن العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية سابق لأوانه و” ما تسبقكش الحطب قبل ما تخطب” لم أتحدث عن العهدة الخامسة خلال التجمعات التي نشطتها و من كانوا في التجمعات هم من قالوها ولست أنا ” وتابع :” الآن نتكلم على المحليات ومشاكل المواطنين وإستكمال برنامج رئيس الجمهورية أما 2019 لما تأتي فلنا حديث حينها “.
وعرج على الشرعية الثورية والتي رد على تذكير الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي له بالقول:” إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قال في ماي 2012 إن عهد الشرعية الثورية ولى” بالقول:” نحن لا ندخل في جدال مع أويحيى الذي أخطأ في فهم تصريحاتي عن الشرعية الثورية وكنت أقصد الشرعية التاريخية التي لا ينكرها إلا جاحد .”
زينب بن عزوز

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