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للمخرج الصادق الكبير: العرض الأول لفيلم ”الحمل الساحر” في الفاتح أفريل المقبل في أربع ولايات منها العاصمة

Sabrina Kerkouba 29 مارس 2019 الثقافة اضف تعليق 83 زيارة

                                                                        

أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام  أمس الخميس، عن برمجة العرض الأول لآخر فيلم سينمائي للمخرج االصادق الكبير بعنوان “الحمل الساحر” في الفاتح أفريل المقبل، بكل من وهران والجزائر العاصمة وقسنطينة وخراطة.

وتم إنجاز هذا الفيلم في عام 2019 ضمن إنتاج مشترك لوكالة لالا مولاتي والمركز الجزائري لتطوير السينما، كما يُعتبر أول فيلم للأطفال في تاريخ السينما الجزائرية “القصير”، حسب مديرية الاتصال للديوان.

ويروي الفيلم قصة رحلة مدرسية لمجموعة من التلاميذ إلى حديقة الحيوانات رفقة معلمتين ودليل الرحلة، الذي يتطرق في حواراته مع التلاميذ لأهمية محبة الحيوانات وحمايتها.

والفيلم من بطولة المخرج الذي يؤدي دور دليل الحديقة ومديرها الأسبق، حيث يتحول أحيانا وأمام المرآة إلى “كبش” ولا تكتشف ذلك إلا الطفلة كرومي أمينة التي تؤدي دور التلميذة المجتهدة “خولة” والتي تتحول بدورها إلى “خنفوسة” وتثير بذكائها الكبير اهتمام هذا الدليل فتنشأ بينهما علاقة حوارية سحرية.

ويشارك في هذا العمل حوالي عشرين طفلا من مختلف مناطق الوطن وممثلين معروفين في الوسط الفني مثل مصطفى لعريبي وريم تاكوشت.

عن Sabrina Kerkouba

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