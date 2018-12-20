للجزائريين الراغبين في المشاركة… إليكم شروط الترشح لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال

تفتح مؤسسة عبد الحميد شومان باب التقدم للدورة الثالثة عشرة لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال للعام 2019، وموضوعها “رواية الخيال العلمي للفتيان والفتيات”، حمبرزة أن آخر موعد لقبول طلبات الترشح هو نهاية شهر مارس المقبل،

وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحد من الفنون الأدبية التالية: “القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال”، وتتألف من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، بالإضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزع كالتالي: المرتبة الأولى: 10 آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، أما المرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.

ويشترط، أن تكون الأعمال المقدمة للجائزة لهذا العام باللغة العربية الفصيحة الميسرة، وأن تحاكي الفئة العمرية (12-18) سنة، وأن يقدم عمل واحد فقط، وأن لا يتجاوز عدد الكلمات (30) ألف كلمة، وأن يقدم العمل بنوع الخط Arial بنط 14، بينما تستبعد الأعمال التي تقدم خارج الموضوع المحدد. وتستند معايير تقييم الأعمال على اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، أصالة العمل.

كما يشترط أن يكون المتقدم للجائزة عربي الجنسية أو من أصل عربي، حيث يقبل الترشح للجائزة من المتقدمين أنفسهم، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، كما يشترط في النص أن يكون أصيلاً وغير منشور سابقاً سواء في الصحف او الدوريات أو عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها، وأن لا يكون مقدماً لجائزة أخرى أو فائزاً بجائزة سابقاً.

وبينت المؤسسة أن آلية التقدم متاحة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.shoman.org)، والاطلاع على الشروط الخاصة للتقدم بجائزة أدب الأطفال، وإنشاء حساب مستفيد على النظام الإلكتروني، وإدخال البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال والعنوان، وتحميل المرفقات المطلوبة التالية: صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وملخص للسيرة الذاتية، بالإضافة إلى العمل المقدم للجائزة بالشروط أعلاه، حيث يشترط عدم وضع اسم المشارك على النسخة الإلكترونية، كما يرجى إرفاق صورة عن الإقرار موقعة.

فيما ستعلن المؤسسة عن أسماء الفائزين بالجائزة بالوسائل المناسبة، خلال شهر سبتمبر 2019، ويقام حفلا للاحتفاء بالفائزين خلال شهر نوفمبر.