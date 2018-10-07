أشادت منظمة الأمم المتحدة بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب الدولي، و قالت أنها-أي الجزائر- وقعت على العديد من المبادرات و الإجراءات الوطنية و الدولية التي تهدف إلى القضاء على هذه الآفة.

و قال، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير حول الإجراءات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب الدولي نشر بنيويورك بمناسبة اجتماع حول الوقاية من الإرهاب الدولي من تنظيم اللجنة الأممية السادسة المكلفة بالمسائل القانونية، ان الجزائر قد “ساهمت بشكل نشط في عدد معين من مبادرات مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي و الإقليمي و الثنائي”.

و أشار التقرير الاممي إلى بعض هذه المبادرات، كتلك التي تمت مع كل من اسبانيا و روسيا و اندونيسيا و ايطاليا و المملكة المتحدة و ايرلندا الشمالية و الولايات المتحدة، و أضاف أن الجزائر قد صادقت على 19 أداة عالمية لمكافحة الإرهاب و كذا على الاتفاقية العربية المتعلقة بقمع الإرهاب و اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الوقاية و مكافحة الإرهاب و اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب الدولي.

و أضافت الوثيقة أن الجزائر قد كيفت إطارها القانوني لجعله مطابقا للأدوات الدولية السارية سيما حول مسالة الإرهابيين الأجانب، كما تم تبني إجراء لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك تطبيقا للمعاهدات الدولية و لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وذكر التقرير أن الجزائر وضعت عدة تدابير تتعلق بتجميد و حجز الودائع و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-113 لسنة 2015 كما انضمت الجزائر إلى مجموعة ايغمون لخلايا الاستعلامات المالية.

و من بين الإجراءات الجديدة، أشار المصدر إلى بعض التعديلات التي أدرجت على قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية التي أعطت للسلطات المختصة وسائل إضافية جديدة، كما أشارت الوثيقة إلى “عديد المبادرات التي تبنتها الجزائر من اجل ضمان الأمن الداخلي و كذا الإصلاحات الدستورية لسنة 2016 التي مكنت من تعزيز دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان”.

من جانبه، أوضح سفير الجزائر و ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم خلال تدخله في جلسة علنية، أن هذه الآفة تتطلب تجنيدا و تعاونا متعدد الأبعاد على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي.

و صرح أن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الأعمى خلال سنوات التسعينات، قد أصبحت بلدا مستقرا في منطقة مهددة باللا استقرار و بالإرهاب”.

رزيقة.خ