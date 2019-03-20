الأرندي يركب موجة الحراك الشعبي ويتحدث: “قوى غير دستورية تتحكم في الجزائر”

كشف الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، عن وجود قوى غير دسنورية تسير الجزائر في الستة السنوات الأخيرة، وأكد شهاب لما حل ضيفا على قناة البلاد أمس، بأنه هذه القوى غير المهيكلة موجودة داخل الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فيفري، موضحا في هذا السياق: “وجودها وسط الحراك ليس بريئا لأنها تعمل على تأليب الرأي العام ضد الأحزاب السياسية بالجزائر سواء من المعارضة أو الموالاة”

هذا وفجر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، قنبلة من العيار الثقيل لما اعتبر ترشيح الأرندي للرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة نتيجة لفقدان البصيرة، بسبب حالته الصحية التي أل إليها، واعترف شهاب بأن التجمع الوطني الديمقراطي أخطأ لما رشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، موضحا في هذه السياق:”لم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بكل ما في أنفسنا إتجاه هذا القرار، لأننا لم نكن مقتنعين بترشيح الرئيس لعهدة أخرى”

رزاقي.جميلة