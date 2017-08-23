نفى الصديق شهاب ان يكون قرار فصل المال السياسي عن السلطة بقرار من الرئيس للوزير المقال عبد المجيد تبون ،ودافع القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي غن خيارات الرئيس ،واعتبر أن قرار اقالة تبون كان بسبب لقاءه الغير مبرمج مع الوزير الاول الفرنسي.

كشف امس شهاب صديق، القيادي في التجمع الوطني الديموقراطي، والناطق باسم الحزب، أن قرار فصل المال عن السياسة الذي نادى به عبد المجدي تبون واستفز به رجال الأعمال والمركزية النقابية ،كان مجرد شعار “شعبوي”،وان الجزائر في حاجة الى “تفاهم وطني” بعيدا عن المواجهة التي انتهجها عبد المجيد تبون عقب توليه الحكومة.

ونفى المتحدث أن يكون خيار الدخول في صراعات مع بعض الأطراف بتعليمات من الرئيس بوتفليقة ولا بطلب منه، لأن الرئيس بوتفليقة كان دائما يدعوا إلى الوحدة والتوافق الوطني.

وفي اعتقاد شهاب صديق، بان قرارات تبون “زادت في تهييج الوضع العام” في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعبئة القدرات الداخلية.

و ارجع المتحدث سبب تنحية تبون من منصبه إلى اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول الفرنسي خلال العطلة التي قضاها الوزير الأول السابق بفرنسا، موضحا بان رئاسة الجمهورية، اعتبرت بان هذا اللقاء كان “خطأ”، وعلى اثر ذلك اتخذ قرار إقالته من منصبه.

وانتقد الصديق شهاب مابدر من الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون ،مع علي حداد بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي،وقال أن الحادث اغضب الجميع، ويعتقد “شهاب” بان وجود على حداد في حفل تخرج طلبة من المدرسة له تبريره، كون أن الضمان الاجتماعي يمول جزئيا من الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل، حيث لا يمكن منع شريك يساهم في صندوق الضمان الاجتماعي من حضور احتفالية من هذا القبيل.

وكان الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب قد دافع بقوة عن قرار تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمين العام للأرندي أحمد أويحيى وزيرا أولا خلفا للمقال عبد المجيد تبون، معتبرا أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد جعل الرئيس يضع ثقته في كفاءة أويحيى لمواجهة المخاطر المالية والاقتصادية، خاصة أن أويحيى نجح في ذات المهمة سابقا معتمدا على جديته وصرامته في رسم السياسة وصنع القرار صديق شهاب .

وذكر شهاب أن”أويحيى سيعيد الجدية للحكومة بعدما افتقدتها الحكومات الأخيرة مما انجر عنه اختلال التوازنات المالية والاقتصادية للدولة”، مضيفا أن اقتصاد الجباية هو أول مشروع اقتصادي علاجي سيحمله أويحيى للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تهيئة مناخ استثمار جاد

أما عن مستقبل رجال المال والأعمال في حكومة أويحيى الأولى فأكد صديق شهاب أن أويحيى يدعم هذه الفئة، خاصة أنه يؤمن بها كشريك اقتصادي .

رفيقة معريش