لقاءات مثيرة في ثُمُن نهائي الكأس و”الداربي” العاصمي في الواجهة

جرت عشية اليوم الأحد، مراسم قرعة الدور ثُمُن نهائي منافسة كأس الجمهورية بمركز الفندقة والإطعام بعين البنيان، والتي أسفرت عن مباريات غاية في الإثارة، يتقدمها “الداربي” العاصمي بين نصر حسين داي ومولودية الجزائر، فيما سينزل اتحاد الجزائر ضيفا على الفائز من لقاء أمل بوسعادة ووفاق سطيف المقرر إجرائه بعد غد الثلاثاء، كما سيتمتع الجمهور الرياضي بلقاء قوي يجمع بين اتحاد عنابة وأهلي برج بوعريريج، وقد جاء برنامج اللقاءات كالآتي:

اتحاد عنابة – أهلي برج بوعريريج

مستقبل الرويسات – شباب قسنطينة

مولودية وهران – نجم مقرة

شباب بلوزداد – سريع المحمدية

شبيبة بجاية – شباب بوقيراط

أتلتيك بارادو – اتحاد الحراش

أمل بوسعاد – وفاق سطيف الفائز يستضيف اتحاد الجزائر

نصر حسين داي – مولودية الجزائر