لعمامرة يسلم رسالة من بوتفليقة لبوتين

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أنه سلم رسالة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي اليوم بموسكو، إنه سلم الرئاسة لنظيره الروسي سيرغي لافروف، بسب تواجد الرئيس بوتين خارج العاصمة موسكو.
Razika kherkhache 19 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 154 زيارة
أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أنه سلم رسالة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي اليوم بموسكو، إنه سلم الرئاسة لنظيره الروسي سيرغي لافروف، بسب تواجد الرئيس بوتين خارج العاصمة موسكو.
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