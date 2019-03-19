لعمامرة يسلم رسالة من بوتفليقة لبوتين

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أنه سلم رسالة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي اليوم بموسكو، إنه سلم الرئاسة لنظيره الروسي سيرغي لافروف، بسب تواجد الرئيس بوتين خارج العاصمة موسكو.