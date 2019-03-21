قال نائب الوزير الأول، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، إنّ الجزائر قادرة على تجاوز هذه المرحلة، دون أي تدخل وأن ما يحدث بالجزائر أمر طبيعي، والدولة استجابت لمطالب الشعب.

وأشار لعمامرة في ندوة صحفية عقدها مع نظيره الألماني، في برلين، “نأمل أن ننتقل إلى فكرة الأخذ والعطاء للمضي قدما نحو مستقبل أفضل الذي يتطلع الجميع لتحقيقه”.

وأضاف لعمامرة أن السلطة استجابت لمطالب الشعب، مؤكد أن رئيس الجمهورية لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار لعمامرة بأن الجزائر قادرة على تجاوز هذه المرحلة وأن المؤتمر الوطني الجامع هو من سيحدد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أنه سيكون هناك دستور يشارك فيه جميع الأطراف، ثم إجراء انتخابات رئاسية جديدة تنتهي بمقتضاها فترة رئاسة “بوتفليقة”.

وشدد لعمامرة على أن “الدولة والشعب حريصان على عدم تدخل بلدان أجنبية في شؤوننا الداخلية”.

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماسا، فقد أكد أن ألمانيا تتابع ما يحدث في الجزائر من حراك شعبي والمطالبة بالتغيير، وأنها حريصة على عدم التدخل في الأوضاع الداخلية في الجزائر.

مضيفا ان ما يحدث في الجزائر قرار يعود للمواطنين الجزائريين في تشكيل حكومتهم وتحديد مستقبل بلادهم متمنيا أن يبقى هذا الوضع بهذه الديمقراطية .

وأكد هايكو بأن لعمامرة قد أبلغه بكل المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية في الجزائر في الأسابيع الماضية.

للإشارة ، فقد طلب لعمامرة مقابلة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، غير أن مقابلة ميركل غير متاحة بسبب أجندتها.

فلة-س