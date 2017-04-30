صرّح رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، الدكتور لطفي بن باحمد، أن الجزائر باتت رائدة في مجال الصناعة الصيدلانية مقارنة بالعديد من الدول، حيث أصبحت تنتج أكثر مما تستهلك من خلال مصانع الأدوية التي بات يتربع عليها التراب الوطني، مضيفا في الوقت ذاته أن الجزائر أصبحت نموذجا في هذا المجال على الصعيد الإفريقي.

وأكّد لطفي باحمد، خلال حلوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أن الجزائر صارت تنتج ما نسبته 55 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، كما يقتصر استيرادها فقط على الأدوية الحساسة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر أصبحت تنتج من الدواء ما يفوق إنتاج تونس المغرب مجتمعتين، قائلا بهذا الخصوص “إن نسبة الإنتاج الوطني من الأدوية تمثل 55 بالمائة من احتياجاتنا، ما يجعلنا ننتج أكثر من ما نستورد، كما أن وارداتنا تقتصر على الأصناف التي لا تنتج محليا على غرار أدوية أمراض السرطان”.

وفي السياق ذاته فقد أوعز الدكتور لطفي باحمد، النجاح الذي حققته الحكومة الجزائرية في مجال الصناعة الصيدلانية، إلى إرادة السلطة الجزائرية في رفع رهان الإنتاج من خلال فتح المجال وتقديم التسهيلات للراغبين في الاستثمار ضمن هذا المجال، مضيفا في الوقت ذاته أنّ إنتاج الجزائر من الدواء بات يفوق ما تنتجه دولتان على حد تعبيره، قائلا “النجاح الذي حققته الجزائر في مجال صناعة الأدوية مبني على الإرادة السياسية القوية للسلطة الجزائرية والقاضية بتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاج الدواء محليا، وذلك عبر تشجيع المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع، وهو ما أوصلنا لهذه النتائج الجيدة، حيث بات إنتاج الجزائر من الأدوية يفوق ما تنتجه المغرب وتونس مجتمعتين”.

الجزائر ومن خلال سياسة دعم الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية، “تمكنت من إنشاء قاعدة صناعية صيدلانية جيدة، حيث أصبح عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال يفوق الـ 80 بالإضافة إلى مخبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، يهتم بمراقبة إنتاج الدواء بناء على المواصفات العالمية، بالإضافة إلى نظام تأمين اجتماعي متطور ومعمم وكلها مؤهلات تضعها في موضع الريادة والمساهمة بخبرتها في تطوير الصناعة الصيدلانية الإفريقية و ضبطها” حسب قول الدكتور باحمد.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث أن إفريقيا تستهلك 35 مليار دولار من الدواء، وهو ما يجعلها سوقا مفتوحة نظرا لكونها في ازدياد متواصل، ملمحا في الوقت ذاته إلى إمكانية دخول المنتج الجزائري الى الدول الإفريقية ومزاحمة المنتج الآخر.

وبخصوص التعامل الجزائري مع السوق الافريقية، كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، الدكتور لطفي بن باحمد، أن الجزائر ستحتضن أيام 14-15 و 16 ماي المقبل، المنتدى الـ 18، قصد تطوير الصناعة الصيدلانية في افريقيا، حيث سيشارك في هذا الملتقى الدولي أكثر من 3000 عارض ومنتج من 32 دولة، قصد تأسيس حكم و تسيير راشد بغية تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر و إفريقيا.

من جهة أخرى، ونظرا للتجاوزات التي في سوق الدواء الجزائري، فقد أكّد باحمد، على ضرورة ترقية أدوات الضبط، مراهنا على دور الوكالة الوطنية للأدوية التي ستصبح سلطة ضبط لسوق الدواء، من شأنها ترقية التنظيم وتطوير الإنتاج الوطني و ضمان النوعية.

ع.فداد