أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أن القانون الداخلي للمجلس، يعطي الحق لمكتب المجلس، بإعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى في البرلمان .

وقال سي عفيف في تصريح له أمس إنهم حريصون على احترام القوانين والنظام الداخلي للمجلس، مشيرا أن المكتب لديه كل الصلاحيات القانونية الواسعة من أجل اتخاذ القرار وأضاف المتحدث أن المادة 123 من القانون الداخلي للمجلس، تخول للمكتب التدخل لإعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، بما أن أغلبية النواب لا يرغبون في التعامل مع بوحجة، كما يمكن، سحب الثقة منه لعدم قدرته على تسيير المؤسسة التشريعية.

وأكد عبد الحميد سي عفيف أنهم صامدون لغاية بلوغ الهدف وهو مغادرة السعيد بوحجة المجلس الشعبي الوطني وتقديم استقالته.

رزاقي.جميلة