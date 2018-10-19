أشرف وزير التجارة، السعيد جلاب، أول أمس بالجزائر، على تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات المكلفة بتحضير وتنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض الجزائرية بالخارج، حسب بيان للوزارة.

ويأتي هذا التنصيب تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى تعزيز تواجد وحضور الجزائر في مختلف التظاهرات الاقتصادية بالخارج بغية التسويق للصورة الحسنة للجزائر والمنتوج الجزائري في الاسواق العالمية، يضيف البيان.

وكشف جلاب خلال حفل التنصيب عن “منع المبادرات والمشاركات الفردية للمتعالمين الاقتصاديين الجزائريين في مختلف المعارض المقامة بالخارج دون المرور على اللجنة وموافقة وزارة التجارة”، حسب البيان.

وتتشكل هذه اللجنة الوطنية متعددة القطاعات من وزارة التجارة والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والأشغال العمومية والنقل والصناعة والمناجم والسياحة والصناعات التقليدية والثقافة والمديرية العامة للجمارك الجزائرية، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الوطنية على غرار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (سافكس) والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

عمر ح