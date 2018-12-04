لجنة المالية بالبرلمان غاضبة على حجار وتطالب بتقديم توضيحات حول الظروف المزرية التي تعرفها الأحياء الجامعية

وجهت أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، إنتقادات لاذعة لوزير التعليم العالي طاهر حجار، مطالبين إيه تقديم توضيحات حول الظروف المزرية التي تعرفها الأحياء الجامعية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وكذا مدى فعالية الحساب الخاص بالبحث العلمي الذي يبقى مصيره مرهونا بتمويل الدولة ،كما إنتقد أعضاء اللجنة توسع رقعة المشاكل التي تعيق تنفيذ سياسة الدولة في إستكمال المشاريع والهياكل

أكد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي،طاهر حجار، أن الهدف الرئيسي لبرنامج قطاعه سنة 2016، كان متابعة جهود تطوير قدرات القطاع على المستوين البشري و المادي، وذلك حتى يتمكن من تلبية الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، وكذا من أجل إستيعاب التدفقات الطلابية المتزايدة باستمرار

وجاء عرض الوزير خلال لقائه بلجنة المالية والميزانية، برئاسة طرش توفيق، يوم الأمس أين تم دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016

وأوضح حجار، أن الجهود المبذولة في هذا الإطار قد تجسدت في تعميق إصلاحات التعليم، لاسيما من خلال تطهير مدونة الفروع والتخصصات، وكذا توطيد التكوين النوعي وفروع الإمتياز،وفي نفس السياق، أشار حجار إلى أن الدخول الجامعي 2016-2017 مر في ظروف عادية على مختلف الأصعدة، على الرغم من استقبال أعداد غير مسبوقة من حاملي البكالوريا الجدد الذي زاد تعدادهم عن 334.200 طالب

وأما على الصعيد المالي، فقد أوضح كشف الوزير أن ميزانية القطاع لسنة 2016 بلغت 352.88 مليار دينار، خصص منها ما قيمته 312.15 مليار دينار لإعتمادات التسيير، أي بزيادة تقدر بـ 3.93 بالمائة، وقد توزعت على المصالح المستهلكة كالخدمات الجامعية، هيئات البحث، الإدارة المركزية وديوان المطبوعات الجامعية،وأضاف الوزير في ذات السياق، أن الإعتمادات المستهلكة قد بلغت 297.04 مليار دينار أي ما يعادل 95.16 بالمائة من إجمالي إعتمادات التسيير، في حين بلغت رخص البرامج المسجلة لفائدة القطاع في ذات السنة 45.03 مليار دينار، منها 4.03 مليار دينار خصصت لإنجاز البرنامج الجديد، و41 مليار دينار خصصت لإعادة تقييم البرنامج الجاري إنجازه

وفيما يتعلق بمشاريع قطاع التعليم العالي، كشف حجار عن إستلام 42.800 مقعد جديد، لترتفع بذلك قدرات الإستقبال على الصعيد البيداغوجي إلى أكثر من 1.331.000 مقعد، وأما في مجال تعزيز هياكل الخدمات الجامعية فقد تم إستلام 23.250 سرير جديد، لترتفع بذلك قدرات الاستقبال على الصعيد الخدماتي إلى أكثر من 670.000 سرير ، كما تم إستلام 05 مطاعم مركزية موطنة على مستوى المجمعات الجامعية الكبرى

واكد الطاهر حجار أن القطاع واجه جملة من الصعوبات لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ ميزانية التسيير لسنة 2016، حيث تم تسجيل بقاء مناصب مالية شاغرة، لاسيما تلك المخصصة لفائدة توظيف الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح بما فيهم الأعوان المتعاقدين بعنوان سنتي 2015 و2016

رزاقي.جميلة