أفاد مبعوث الإذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة العيد عقاب أن لجنة الفتوى الجزائرية التابعة لمكتب شؤون حجاجنا الميامين بمكة المكرمة شرعت في نشاطها من أجل شرح وتبسيط مناسك الحج والعمرة والإجابة على تساؤلات الحجاج المختلفة.

وفي هذا الصدد أوضح عضو من لجنة الفتوى الشيخ محمد عمر حساني في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن هذه النشاطات دأب عليها مكتب الفتوى وتتم دوريا ، حيث كل أسبوع هناك عدة جلسات تعقد مع الحجاج الجزائريين في كل الفنادق المتواجدين بها من أجل مرافقتهم وإرشادهم و توجيههم و بعث الاطمئنان في قلوبهم.

وأضاف الشيخ محمد عمر حساني أن الفتاوى التي يتلقونها من لجنة الفتوى من طرف متخصصين تجعل الحاج الجزائري مطمئن البال و قرير العين.

من جهتهم عبر الحجاج عن ارتياحهم لهذا النشاط التي اعتبروه مهما جدا حتى يزاح اللبس من أذهانهم مع تبسيط لمختلف المناسك ، مشيرين إلى أن كل الأمور الغامضة لديهم قد اتضحت من خلال هذا اللقاء مع لجنة الفتوى الذي استفادوا منه كثيرا.

إلى ذلك لازالت وفود الحجاج الجزائريين تصل تباعا إلى البقاع المقدسة في ظروف تنظيمية محكمة.

ق.و