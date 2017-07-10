قامت لجنة المعاينة التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، صبيحة أمس، بإجراء جولة تفقدية خاصة لملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بالإضافة إلى المرافق الأخرى التي تهم المنتخب الوطني، أبدت اللجنة التي ترأسها عضو “الفاف” حكيم مدان، إعجابها الشديد بأرضية الميدان الذي قد يكون بديلا لملعب مصطقى شاكر بالبليدة، الذي كان الملاذ الأنسب للمنتخب أيام رئاسة محمد روراوة.

وأكّد حكيم مدان خلال هذه الجولة التفقدية، أن رئيس الاتحاد خير الدين زطشي عازم على اجراء مباريات المنتخب الوطني في كل ملاعب الوطن شرقا وغربا، وكسر قاعدة الاستقبال التام في ميدان مصطفى شاكر بالبليدة، قائلا “زطشي يعتبر المنتخب الوطني ملكا لكل الجزائريين، ومن حقهم الاستمتاع بمشاهدته في كل ملاعب الوطن، عوض احتكاره في ملعب واحد فقط”.

كما أبدى عضو المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إعجاب لجنة الـ”فاف” بأرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي، واصفا إياها بالجيدة والملائمة لإجراء المنتخب الوطني مبارياته فيها، قائلا “أرضية ملعب حملاوي جيدة وذات نوعية رفيعة، وبإمكان المنتخب الوطني اللعب فيها مستقبلا، وقد يكون استقبال منتخب زامبيا في بداية سبتمبر في هذا الملعب ممكنا”.

وفي السياق ذاته، عاينت لجنة الـ”فاف” فندق “الماريوت” بمدينة قسنطينة، الذي سيستقبل المنتخب الوطني خلال فترة التحضيرات التي تسبق مباريات “الخضر”، وقد أبدت ذات اللجنة إعجابها بالفندق والمرافق المتواجدة فيه، وبهذا الخصوص يقول حكيم مدان ” فندق الماريوت جيد ويملك مرافق في المستوى، وأنا راض الإمكانات المتوفرة فيه، وسوف لن يكون هناك أي شيء اسمه مشكل إقامة إذا ما قررت الاتحادية الاستقبال في ملعب حملاوي”.

من جهة أخرى، أبدى حكيم مدان تحفظه من قاعة المحاضرات المتواجدة في فندق الماريوت، بسبب النقائص التي تعرفها هذه القاعة، معربا عن أمله في أن تتم صيانتها وإعدادها في أقرب وقت ممكن، قائلا “للأسف قاعة المحاضرات بها بعض النقائص، وأرجوا أن يتم إصلاح هذه النقائص في أقرب وقت ممكن، حتى تكون كل الظروف مواتية تحسبا لمباراة زامبيا”.

ع.فداد