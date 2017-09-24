أقرت اللجنة الوطنية خاصة بالترشيحات ودراسة الطعون لحزب جبهة التحرير الوطني اللجنة بوجود تجاوزات بالجملة شهدتها عديد القسمات ولجان الترشيحات بالمحافظات والبلديات وذلك على خلفية ما أسمته بمنطق المظلين الذي فرض نفسه وضرب تعليمات القيادة المركزية عرض الحائط تضاف لها سياسة الإقصاء والمحسوبية والولاءات الضيقة.

وبلغة الأرقام كشفت اللجنة على أنها قامت بدراسة ما يفوق 1064 طعن مقدم من أعضاء القسمات تم قبول 979 طعن بصفة نهائية وما تعلق باللجان الولائية فأشارت إلى أنها درست أكثر من 577 طعن تم قبول 236 طعن بصفة نهائية.

وأضافت اللجنة الترشيحات على أن قوائم الحزب للمحليات ستدرس بكل شفافية وأن الحزب سيفرض نفسه كقوة سياسية أولي في إشارة لتعويضه للخسارة التي مني بها في التشريعيات الفارطة وشددت على المناضلين ضرورة الابتعاد عن المغالطة و الدعايات المغرضة التي تثار حول الحزب والمنصب هدفها بالدرجة الأولى لزعزعة استقرار الحزب وإثارة الفتنة .

زينب ب