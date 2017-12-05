واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إجتماعها المخصصة لدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة، حيث عقدت اجتماعا أول أمس برئاسة محمد بو عبد الله إستضافت فيه مزيدا من الخبراء والممارسين ،وإنطلقت أشغال هذا الاجتماع بالاستماع إلى رئيس شبكة (ندى) لحماية حقوق الطفل ، عبد الرحمان عرعار، الذي أوضح في تدخله أمام أعضاء اللجنة أن الاهتمام بالطفولة المسعفة أصبح هاجسا لا بد من التكفل به وذلك بالموازاة مع التكفل بالأمهات العازبات، محييّا في هذا الخصوص السلطات الأمنية التي تعمل على حماية هذه الفئة الضعيفة من خطر شبكات التجارة بلأطفال.

ومن جهته، عرض المدير العام للمخبر الوطني للمراقبة (TOXICO صاوتي مقترحات لتسيير ومراقبة عملية تجهيز المرافق الاستشفائية العمومية ،وحث على ضرورة أن تكون على غرار تجهيزات المرافق الخاصة، وحرص بشكل خاص على ضرورة إيلاء الاهتمام لصيانة العتاد.

وبدوره، قدم رئيس مصلحة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي فرانس فانون- البليدة- البروفيسور بويوسف خير الدين مجموعة من الاقتراحات والتوصيات إنصبت في مجملها حول الدور الفعال الذي يقوم به الإعلام في توعية الأفراد لاسيما في إطار تسهيل إجراءات التبرع بالأعضاء .

وأما المديرة العامة للوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية، بن عياد، فقد إقترحت من جهتها، أن يدرج المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ضمن أجهزة الوكالة التي يخول لها أن تقدم شهادة المطابقة للمنتوجات.

وفي تدخله أمام اللجنة، إقترح المدير العام لمعهد باستور، إستحداث مركز وطني لمكافحة الأمراض القاتلة التي ينقلها البعوض على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى.

وأما المدير العام للصيدلية المركزية (PCH) فقد قدم نبذة عن هيكلة الصيدلية المركزية مرحبا، في سياق ذلك، بمحتوى أحكام مشروع القانون المتعلق بالصحة.

وخلال المناقشة، تطرق أعضاء اللجنة إلى الجوانب المرتبطة بالتسيير الإداري للقطاع وعلاقته بالخدمة الاجتماعية للأفراد،كما أثاروا التحديات التي تواجه التكفل الطبي بسكان مناطق الجنوب، وذلك إضافة إلى موضوع الخدمات والتعويضات التي يقدمها القطاع وكيفية ارتباطها مع صندوق الضمان الاجتماعي.

رزاقي.جميلة