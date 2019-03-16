الجزائر تدين ”بشدة” الاعتداءات على مصلين في نیوزيلندا

أدانت “بشدة” الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجیة عبد العزيز بن علي شريف ،أمس، أن الجزائر الاعتداءين الارھابیین”الاجرامیین”اللذين إستھدفا الیوم الجمعة مسجدين بمدينة

كرايستشیرش في نیوزيلندا مخلفین 49 قتیلا وإصابة حوالي خمسین آخرين

و أكد الناطق باسم الوزارةفي تصريح له، “ندين بشدة الاعتداءين الارھابیین”الاجرامیین”اللذين ارتكبا

الیوم 15 مارس 2019 بمسجدين بمدينة كرايستشیرش في نیوزيلندا واللذين خلفا العديد من

القتلى من بینھم نساء وأطفال قدموا لأداء صلاة الجمعة”، كما أضاف”نترحم على إستشھاد ھؤلاء

الضحايا الأبرياء كما نقدم تعازينا الخالصة لعائلاتھم وأقربائھم ونؤكد تعاطفنا وتضامننا مع عائلات

المصابین”

من جھة أخرى، أكد عبد العزيز بن علي شريف يقول ان”أعمال الرعب ھذه التي ارتكبھا متطرفون

متعصبون تغذيھم خطابات شوفینیة وحاقدة وعنصرية تستوقف جمیع الضمائر حول ضرورة عمل موحد

يشارك فیه جمیع الفاعلین السیاسیین في كل المجتمعات لمواجھة، بجمیع الوسائل الممكنة،

أصحاب خطاب وايديولوجیة الاقصاء والتمییز والكراھیة”

وخلص الى القول بأنه”يجب على المجتمع الدولي مضاعفة الجھود لمكافحة ظاھرة كره الأجانبوالتصدي لجمیع ھذه المظاھر من خلال تكريس قیم السلام والتسامح والعیش معا”

رزاقي.جميلة