*** دائما أشدد في لقائي مع سفراء الدول على ترجمة أعمالنا الأدبية

أبرز وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن مشاركة الصين كضيف شرف طبعة الصالون الدولي للكتاب في طبعته الــ 23، رفعت من سقف المعرض، حيث تم وباتفاق مع الطرف الصيني ترجمة أعمال جزائرية إلى اللغة الصينية في المستقبل.

في السياق، أعلن الوزير أن الجزائر ستكون في السنة المقبلة 2019، ضيف شرف معرض هافانا في كوبا، معرض كندا ومعرض البحرين، وقد تم الاتفاق مع الطرف الكوبي لترجمة 20 عملا إلى اللغة الاسبانية، أرادوها هدية إلى الجزائر ، مشيرا أنه وفي لقاءاته المتكررة مع السفراء يشدد على ترجمة الأعمال الجزائرية، ليكون الأدب الجزائري حاضرا وبكل اللغات.

ميهوبي قال في ندوة صحفية عقدت اليوم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، بمعية مدير الكتاب والمكتبات العمومية جمال فوغالي، ومحافظ الصالون حميدو مسعودي، أن مخطط الوزارة الوصية في الطبعات المقبلة للصالون، يتمحور في رفع عدد الكتاب على الإداريين، كاشفا عن لقاء مرتقب مع أدباء من الصحراء الغربية، بعدما تم تسليم 7 آلاف كتاب لأدباء صحراويين في الطبعة الــ 23 من معرض الكتاب الذي اختتمت فعالياته السبت الفارط.

وعن الكتب المتحفظ عنها في الطبعة، كشف ذات المسؤول، أنها 56 كتاب من بين 300 ألف كتاب مشارك في التظاهرة، مضيفا أن هذا العدد يتقلص من سنة إلى سنة، وهذا راجع لدرجة الوعي الذي بات يتصف بها الناشرون، مؤكدا إنه لايوجد شرطة على الكتاب في الجزائر، ولم يكن يوما التحفظ عن الكتب عبارة عن رقابة، وإنما كل مافي الأمر أنها لا تتوافق والخط الافتتاحي للمعرض لتنافيها مع الثوابت والقيم الوطنية.

ميهوبي قال أن الدولة أصبحت تتعامل مع الكتاب كمنتوج اقتصادي مثله مثل باقي المنتوجات، وهو القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول احمد أويحيى، لينال اليوم الكتاب امتيازات، داعيا الناشرين إلى تنظيم أنفسهم، من أجل تسويق أحسن للكتاب الجزائري وهذا هو المسعى الحقيقي الذي يريد تحقيقه.

وعن الوسائل التي اعتمدت في إحصاء أكثر من 2 مليون زائر، قال أن هذا العدد لم يكن اعتباطيا، وإنما تم رصده من المداخل الخاصة والإحصاء كان آليا وبالأجهزة الرقمية، التي حددت العدد النهائي.

وعن تقديم نسبة المقروئية في الجزائر، قال المسؤول الاول على قطاع الثقافة، أنها متعلقة بكل الجوانب المرتبطة بالكتاب، وكانت مطلبا، لذلك كان لابد، من سبر آراء علمي يبلور رؤية أكبر، حيث شمل الاستبيان عددا من ولايات الوطن.