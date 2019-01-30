فند حزب جبهة المستقبل ما يثار عن استقالات جماعية من الحزب وانشقاقات والتي تروج لها بعض الجهات في محاولة للتشويش على الحزب المقبل على الاستحقاقات معتبرا الأمر لا حدث سيما وأن الأمر يتعلق بنائبين في الوقت الذي يزخر الحزب بالعديد من الإطارات و المناضلين و التي تريد حقيقية خدمة الحزب .

وقال المكلف بالإعلام للحزب رؤوف معمري في تصريح ل” الجزائر” :” لا توجد هناك استقالات جماعية في حزب المستقبل ولا انشقاقات الأمر يتعلق باستقالة نائبين فقط والأمر هذا بالنسبة لنا لا حدث و حالة منفردة وليس هناك ما يسمى بالاستقالات المستمرة نحن حزب متماسك ومجندون للاستحقاقات المقبلة ولا شيء يلهينا عن ذلك وإن ذهب البعض لتضخيم الأمور و إدراجها في خانة الانشقاقات والاستقالات الجماعية أنا أرد اليوم أن الأمر يتعلق بنائبين فقط “.

ورفض ذات المتحدث الحديث عن ترشح الرئيس بعهدة رئاسية جديدة والدعوات للاستمرارية التي أطلقتها أحزاب الأغلبية بالتأكيد أن الأمر يهم من يريدون ذلك ولا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد ولا يهمنا ولن يؤثر علينا وذكر: “كنا من الأحزاب الأولى التي أعلنت عن مشاركتها في الرئاسيات والكشف عن هوية مرشحها خلال المؤتمر الأخيرللحزب الذي انعقد في 29 سبتمبر الماضي وهو رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد” وتابع :”حسمنا موقفنا مبكرا من الرئاسيات وكنا أول حزب كشف عن مشاركته ولا ننتظر الإيعاز من أحد نحن حزب مستقل قراراتنا تتخذ داخل الحزب و بالتشاور مع هياكل الحزب و المناضلين دون تهميش ولا إقصاء تم اعتمادنا سنة 2012 و منذ ذلك الحين و الحزب يحرز تقدم كبيرا شاركنا في التشريعيات و حصدنا مقاعد كبيرة و الأمر ذاته للمحليات وكانت لنا مشاركة واحدة في الرئاسيات سنة 2014 وظفرنا بالمرتبة الثالثة و هي إيجابية بالنسبة لنا لحزب كان فتيا في ذلك الوقت لكنه و في ظرف وجيز استطاع أن يفرض نفسه على الساحة السياسية” و أردف في السياق ذاته :” لكل شخص الحق في الترشح وفق الشروط التي ينص عليها الدستور ولا أحد يمكنه منع أحد من الترشح نحن مترشحين و لدينا الثقة في الشعب ونتمنى أن يكون للشعب كلمته و نحن حزب سياسي يطمح للوصول إلى السلطة و لسنا جمعية مساندة”.

وعن البرنامج الانتخابي للحزب قال :”إضافة إلى برنامج الحزب المعتمد سنة 2014 لدينا مختصين عملوا على تحيين البرنامج لأن ظروف 2014 ليست نفسها ظروف 2019اليوم ما يهمنا هو أنه انتهينا من جمع توقيعات المنتخبات و سنعد ملف الترشح وبرنامج الحزب سيجهز قريبا و سيتم الكشف عنه لوسائل الإعلام قريبا “.

زينب بن عزوز