خرج رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني أمس عن صمته ليرد على ما أسماه بالتأويلات و تشويه الحقائق و العناوين المستفزة التي لم تنقل التصريحات الحقيقية لرئيس المنتدى خلال الندوة التي عقدها أول أمس بولاية قسنطينة و بخاصة ” الدعوات للقيادات السابقة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة” الفيس ” للإنضمام لهذا الفضاء و التي أضحت مادة دسمة تناولتها بعض الصحافة الوطنية.

وعبر أبو جرة في بيان له أمس عنونه ” توضيح للرأي العام” حازت “الجزائر ” على نسخة منه عن إستنكاره الشديد للتشويش الجاري على المنتدى مؤكدا أن الأخبار الصادرة في بعض العناوين الصحفية والتي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي و عارية عن الصحة ومبتورة عن سياقها ولا تلزم إلا من نقلها وروج لها و أورد في بيانه :” المنتدى لا يقبل في هيكلته انضمام كيانات تنظيمية سابقة أو لاحقة ويشترط على كل منتسب إليه التسليم بثوابت الأمة ومبادئها المنصوص عليها في الدستور واحترم قوانين الجمهورية وقبول الحوار والتعاون على المشترك الواسع الذي يجمع جميع الجزائريين ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترقية الأمن الاجتماعي والرفاه الاقتصادي ويرفض التحزب والاصطفاف والتلون بأي لون إيديولوجي ويحرص على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع خدمة لأهدافه القائمة على شعار: فكر. حوار. تنمية.”

واعتبر أبو جرة أن الخط الواضح والأهداف الطموحة والخطوات الواسعة التي قطعها هذا المنتدى في ظرف وجيز قد أقضت مضاجع بعض من لا يقتاتون إلا على الإشاعة ولا يروجون لبضائعهم الإعلامية إلا بالعناوين المثيرة والأخبار المفصولة عن سياقها والصياغة الصحفية الجالبة للمقروئية و ذكر :”ورفعا لأي لبس أو خلط أو سوء فهم فإن المنتدى يؤكد أنه ملتزم بالعمل العلني وفق الدستور وقوانين الجمهورية وحريص على تحقيق أهدافه وفق قانونه الأساسي لا يحيد عن ذلك ولا يخالفه بأي حال ويذكر الرأي العام بأن المنتسبين إليه ملتزمون بخدمة أهداف وطنية واضحة مع كل من يرفض الغلو والعنف والتطرف و قيادة المنتدى ترفض أي تحريف لخطه الوسطي القائم على الفكر والحوار والتنمية.”

ولم يفوت ذات المتحدث الفرصة ليؤكد أن المنتدى حريص على حريته واستقلالية فكره ورأيه ولن ينخرط في أي مشروع غير ما أسس له .

زينب بن عزوز