طمأن وزير المالية عبد الرحمان راوية، يوم الأمس الجزائريين بتأكيده على أنّ قانون المالية لسنة 2018، لن يتضمن أي ضرائب أو زيادات ،وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية بالعاصمة، ذكر راوية أن قانون المالية المقبل لا يزال قيد الدراسة، ولم يحدد بعد تاريخ عرضه على غرفتي البرلمان ،وفي رده عن بعض الجهات التي تقول أن سنة 2018 سنة الضرائب والزيادات أكد: “لا توجد ضرائب، ولا زيادات في الأسعار، ولا في الرسوم على كامل المواد”.

رزاقي جميلة