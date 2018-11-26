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لا سحب لرخصة السياقة بعد اليوم

بداية عمليات تعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر الوطن:
لا سحب لرخصة السياقة بعد اليوم

Djalila Rezzaki 26 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 28 زيارة

 

إنطلقت أمس الأحد عمليات لتعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كامل التراب الوطني  وأوضح مدير الوثائق المؤمنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان بوعلام، سيتم اطلاق عملية تعميم رخصة السياقة البيومترية قريبا في باقي ولايات الوطن، حيث تم وضع حيز الخدمة للشباك الرقمي، بكل من الجزائر العاصمة والأغواط، اللتين تم اختيارهما كولايتين نموذجيتين،كما أضاف ذات المسؤول بخصوص الآجال المحددة لتعميم هذه الخدمة على المستوى الوطني أنه من الصعب تحديد تاريخ محدد “لأن كل بلدية ستتقدم حسب الوتيرة والوسائل المادية والبشرية التي بحوزتها”  مشيرا أن التعميم الفعلي لإصدار رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط يعتمد على عدة معايير مثل إقتناء المعدات الضرورية ، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإدارية لا سيما الإعلان عن المناقصات.

رزاقي.جميلة

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