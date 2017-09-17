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لا زيادات في معاشات التقاعد

بسبب عدم التوازن المالي الذي يعاني منه الصندوق:
لا زيادات في معاشات التقاعد

eldjazair 17 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 12 زيارة

تبخر حلم أكثر من 3 ملايين متقاعد في الحصول على زيادات هذه السنة في معاشاتهم، وهو الخبر الذي أكده المدير العام للصندوق الوطني للتقاعدّ، حيث قال إنه لم يتم برمجة أي زيادة في معاشات التقاعد هذه السنة.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عدم وجود أي زيادات في معاشات التقاعد، لدى استضافته في برنامج إخباري صباح الأمس،و ربط سليمان ملوكة ذلك بالتوازن المالي الذي يعاني منه الصندوق.
وقال ملوكة إنّ الأمر يعود أيضا إلى أن العمّال لم تكن لديهم اشتراكات معتبرة،وأبرز المتحدث أنّ منحة التقاعد ترتبط بالأجور التي كانت آنذاك.
أضاف ملوكة أنّ عدد المتقاعدين، بلغ السنة الماضية 3 ملايين متقاعد، بزيادة 120 إلى 180 ألف سنويا،في 2017 ستتراوح بين 35 إلى 40 ألف متقاعد، مرجعا ذلك إلى القانون الجديد الذي قلّص الوعاء العام بـ 60 %،وأشار ملوكة إلى أنّ الصندوق حاليا يدفع أكثر من 900 مليار دينار، وهو الآن في ارتفاع لأن المتقاعدين في ارتفاع.
رزاقي جميلة

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