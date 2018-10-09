دعا وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس إلى جعل تضحيات المجاهدين ابان الثورة التحريرية قدوة للأجيال من أجل “كسب الرهانات المطروحة” على الجزائر.

وقال زيتوني خلال ندوة تاريخية نظمت بمناسبة الذكرى ال61 لاستشهاد الابطال الأربعة للقصبة (حسيبة بن بوعلي ,علي عمار المدعو علي لابوانت ومحمود بوحميدي وياسف عمر المدعو عمر الصغير) أن مسألة رجوع الأقدام السوداء إلى الجزائر واسترجاع ممتلكاتهم المزعومة تعد مجرد “تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة ومواقف الجزائر ثابتة ولن تتغير من هذه المسألة بالذات.

واستدل زيتوني برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, التي دعا فيها أبناء الجزائر إلى جعل المجاهدين و الشهداء الأبرار”قدوة ” من أجل الاستمرار في مسيرة بناء وتشيد الوطن ، مؤكد في نفس الوقت إنه يتعين “ترسيخ تاريخ و دروس الثورة التحريرية لتكون نبراسًا تهتدي به الأجيال في فهم حاضرها وبناء مستقبلها.

وأضاف وزير المجاهدين خلال هذا اللقاء الذي نظم بالمتحف الوطني للمجاهد وحضره مجاهدون وتلاميذ ثانويات أنه “إذا كانت تضحيات الشهداء بالأمس قد أعادت للجزائر سيادتها ، فإن الشعب الجزائري يتطلع اليوم إلى كسب رهان التقدم و التنمية.

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