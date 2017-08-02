•ما يفوق ألف حاج مطالب بدفع غرامة تنازل 2000 ريال لأداء شعائر الحج

شدد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى على البعثة الجزائرية على ضرورة القيام بالمهام المنوطة بهم في البقاع المقدسة والحرص على إعطاء صورة مشرفة للجزائر والسهر على ضمان الأريحية للحاج الجزائري و خاطبهم قائلا :” إذا نجح الحج فهذا نجاحنا جميعا و إذا فشل فالجميع مسؤولون لأن كل الإجراءات إتخذت ” و تابع :” نجاح الحج متوقف عليكم ولا يوجد سلطة تحل محلكم هناك “.

أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في آخر لقاء جمعه مع البعثة الجزائرية أمس بدار الإمام للحج تعليمات صارمة بالنأي عن الخوض في الأمور السياسية في الحج سيما ما تعلق بالوضع الذي يعرفة الخليج والأزمة القطرية إذا فتح نقاش حول ما يحدث في المنطقة هناك على البعثة الجزائرية أن يكون موقفها منسجما مع الموقف الرسمي الجزائري وإن كانت المواقف الجزائرية لا تعجب الكثيرين” و أضاف :”عضو البعثة يتنقل الى السعودية بمهمة موقفه وحواراته وتعليقاته مع نظرائه من البعثات الاخرى ينبغي ان تعكس صوت الجزائر الذي عبرت عنه الخارجية لكل الازمات الواقعة في الخليج لا احتاج لإعطاء التفاصيل لأعضاء البعثة لانهم يعرفون ذلك ينبغي أن نتبناها وأراؤنا الخاصة نتركها لنقاشاتنا الداخلية لكن الأهم من ذلك هو ينبغي ان نتبناها وآراؤنا الخاصة نتركها لنقاشاتنا الداخلية لكن الاهم من ذلك هو مراعاة ان الجزائريون لا ينساقون وراء ا الدعاية التي تقودها بعض الدول او الحجاج او الجماعات هناك ” وأردف في السياق ذاته :” آراؤنا ندخرها لأنفسنا وفي الداخل ويجب الحذر من الإنسياق وراء الدعاية التي تقوم بها بعض الجهات”.

و كما رد عيسى على الظروف الأمنية التي تعيشها منطقة الخليج و تأثيرها على الحج و قال : حج هذا العام ليس مفخخا ولكن ظروف اقليمية مفخخة تشبه ما عشناه في الجزائر ولأننا عشنا تلك المرحلة طلبت من زملائي ان يحترمو تلك المنطقة ولا يخوضوا في مشاكله الداخلية وأن يتعاونو مع السلطات لحماية الحجاج”.

وعرج عيسى على الغرامة التي أقرتها السعودية على المعتمرين و الحجاج لأكثر من ثلاث مرات و المجبرين على – حد تعبيره بدفعها وإلا سيحرم من ذلك مؤكدا أن الدولة ستتكفل بذلك وقال :”الغرامة أقرتها السعودية منذ أكثر من سنة وذكرت من يكرر العمرة أو الحج لثلاث سنوات مضطر يدفع تنازلا قيمته 2000 ريال سعودي و بدأت تطبق الاجراء هذه السنة والسعودية سيدة في قراراتها ناقشنا الأمرمع وزير الحج و الدولة السعودية مصرة على قراراتها غير أننا مهيئون لهذا الإجراء وأضاف :”اجتمعت هيئة التحضير تحت رئاسة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عرفت اسماء الحجاج المعنيون بهذا الإجراء والذين يفوق عددهم ألف حاج طالبنا رخصة من الوزارة الاولى وسنقوم بتحويل المبالغ الى السعودية وباشرنا بالاجراءات العملية وسنقوم بتحويل المبالغ الى السعودية وباشرنا بالاجراءات العملية”.

تنظيم الحج شأن الدولة وحدها

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة بتقاسم مسؤولية تنظيم الحاج مع القطاع الخاص في محاولة لإنجاح مواسم الحج بعد السيناريوهات الكارثية التي تتكرر كل سنة في ظل غياب أدني الخدمات للحاج في البقاع المقدسة أكد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية أن الأمر غير وارد و أنه لا نية للقيام بذلك و ذكر:”الحج أولوية الدولة الجزائرية و شأن الدولة وحدها و هذه نصوص وقوانين الجمهورية” وتابع :”موضوع الحج سجل في برنامج رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة المتضمن لهدف الإنتقال من حج الكرامة لحج الرفاه سنة 2019 “.

1.4 ألف حاج لم يدفعوا تكلفة الحج

ومن جهته أكد المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة يوسف عزوزة على أن كافة الإجراءات تم تسخيرها لإنجاح حج هذا العام و تفادي سلسلة الأخطاء التي جرت العام الفارط سيما مع دورات التكوين التي تلقتها البعثة من مرشدين و أئمة و رجال الحماية المدنية و أطباء ليكون في مستوى المهام المنوطة بهم والمنصبة في ضمان الأريحية للحاج الجزائري.

و بلغة الأرقام على أن ما يناهز 34.6 ألف حاج دفعوا تكلفة الحج فيما يظل 1.4 ألف لم يسددوها لغاية اليوم فيما أقتنى 27 ألف حاج تذكرة السفر و تمت المصادقة على 14 ألف جواز سفر .

التأشيرة الإليكترونية و القرعة الإليكترونية يدخلان حيز الخدمة العام المقبل

وأشار عيسى على أن عدم دخول التأشيرة الإليكترونية و القرعة الإليكترونية حيز الخدمة هذا العام ليس تقصيرا جزائريا و إنما فضلت السلطات السعودية تأجيله للعام القادم فضلت السعودية وتم إختيارالجزائر دولة نموذجية وبعد نجاح التجربة ستعمم على باقي الدول .

الخطوط الجوية الجزائرية تمدد فترة بيع تذاكر الحج إلى 05 أوت الجاري

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمديد عملية بيع التذاكر للحجيج الذين لم يقتنوا بعد تذاكر سفرهم إلى البقاع المقدسة إلى يوم الـ5 أوت الجاري.

وفي هذا الشأن أوضح المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي للقناة الإذاعية الأولى أن الرحلات المبرمجة تكون أول رحلة عبرها يوم الـ 06 أوت الجاري، مؤكدا أن عملية بيع التذاكر لا زالت سارية المفعول ، وأشار إلى أنه قد بيعت أكثر من 27 ألف تذكرة وقد بقيت حوالي 9 آلاف تذكرة لم يتم اقتناؤها بعد و لهذا قال إن الخطوط الجوية الجزائرية قررت تمديد فترة بيع تذاكر الحج و ذلك إلى يوم الـ05 أوت الجاري.

ودعا المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية كل الحجاج الذين يملكون دفاتر الحج أو الذين ذكرت أسماؤهم خلال القرعة أن يتقربوا من مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية عبر القطر الوطني ولاسيما في وهران و قسنطينة والجزائر.

وأوضح زهير هواوي أن الـ 10 الرحلات الأولى التي تنطلق من الجزائر وهران، ورقلة، قسنطينة وعنابة كل مبيعاتها اكتملت ، و بقيت الرحلات التي تليها ابتداء من الـ 20 إلى غاية الـ 26 أوت، وأكد المتحدث ذاته أنه فيه إمكانية شراء التذكرة يوم الـ 05 أوت ، مشيرا إلى أن سعر التذكرة موحد ويقدر بـ 120 ألف دينار.

زينب بن عزوز