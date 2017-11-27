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لا توظيف ولا زيادات في أجور عمال الجوية الجزائرية

المدير العام للجوية، بخوش علاش يؤكد::
لا توظيف ولا زيادات في أجور عمال الجوية الجزائرية

eldjazair 26 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 27 زيارة

أكد المدير العام للجوية الجزائرية بخوش علاش، أنه لا توظيف ولا زيادات في أجور الموظفين مستقبلا، ليؤكد، بأن الشركة الوطنية سجلت مصاريف أكثر من المداخيل، ما يعني أنها تعاني من عجز.
وقال علاش أن الجوية الجزائرية، سجلت مصاريف أكثر من المداخيل،مشيرا أنه لن يتم توقيف أي عامل على خلفية هذه القضية،كما قال المدير العام للجوية الجزائرية، أنه إذا استمرت الشركة بهذا الوضع فإنها ستخسر الكثير،موضحا أن الجوية الجزائرية لديها 27 شركة تنافسها،يأتي هذا التصريح في في وقت تتحدث فيه الكثير من الأطراف عن إفلاس الجوية الجزائرية بسبب الأزمة التي تتخبط فيها.
رزاقي.جميلة

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