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“لا تغيير في رزنامة العطلة الربيعية للتلاميذ”

وزارة التربية الوطنية تؤكد: :
“لا تغيير في رزنامة العطلة الربيعية للتلاميذ”

idir demiche 9 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 148 زيارة

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية انه لن يكون هناك أي تغيير في رزنامة العطلة الربيعية الخاصة بالتلاميذ.

وحسب ما أفاد به، أمس التلفزيون الرسمي، فان وزارة التربية قد أعلنت انه لن يكون هناك أي تغيير في رزنامة العطلة الربيعية الخاصة بتلاميذ الأطوار الثلاثة، وان العطلة ستكون في الموعد الذي حدد سابقا و المتمثل في 21 مارس الجاري و التي ستمتد إلى غية 4 افريل القادم-أي عطلة لمدة أسبوعين.

 ويبدو أن تأكيد وزارة التربية الوطنية حول العطلة الربيعية جاء بعد القرار الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بخصوص العطلة الربيعية للطلبة و التي حدد تاريخها ب10 مارس الجاري-أي اليوم- على أن تستمر لمدة 25 يوما-أي إلى غاية 4 افريل القادم وذلك لأسباب لم توضحها الوزارة في بيانها فيما راحت العديد من الأطراف تربطها بالحراك الشعبي السلمي الرافض لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة ولمحاولة إبعادهم عن هذا الحراك.

رزيقة.خ 

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