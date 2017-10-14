انتفض رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات على تصريحات بعض الأحزاب السياسية التي لاتزال تجتر أسطوانة التزويرو تعلق المسؤولية الكاملة على نزاهة الإستحقاقات المقبلة على هيئته في الوقت أن العملية الإنتخابية بها العديد من الفاعلين من إدارة و أحزاب وهيئته يتقاسمون المسؤوليات كل بحقوقه وواجباته.

خرج المسؤول الأول عن الهيئة العليات المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال عن صمته بعد تعالي الأصوات التي لا تزال تشكك في قدرة هذه الهيئة الفتية النشأة في ضمان نزاهة المحليات المقبلة بعد أن ذاقت من الانتقادات اللاذعة خلال التشريعيات الفارطة من قبل المعارضة التي وصفتها بهيئة ديكور لم يكن لها أي دور ليؤكد على أن الاستحقاقات المقبلة وضمان نزاهتها ليس متوقفا على هيئته لكون العملية الانتخابية تحوي عديد الفاعلين من إدارة و أحزاب سياسية تقع عليهم مسؤولية تجسيد ذلك بتقاسم المسؤوليات بعيدا عن التراشق ومحاولة تبرير الفشل بتعليق المسؤولية على الآخرين و قال دربال :”إن إنجاح الانتخابات هي مهمة جماعية تشترك فيها الإدارة والأحزاب السياسية والهيئة مع الصحافة ويتقاسمون فيها الواجبات والالتزامات وفق ما يقتضيه القانون.”

ورغم تصريحاته السابقة والتي أورد فيها أنه تحصل على الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات إذا اقتضى الأمر لذلك وهو الأمر الذي طالبت به العديد من الأحزاب السياسية بوصفه خيط على مقاس أحزاب معينة وضيّق على أخرى غير أنه أكد أن قبل النظر في قانون الانتخابات ينبغي أن تعاد مراجعة قانون الأحزاب السياسية ليكون هناك انسجام بين القانونين وأقر ذات المتحدث بوجود ثغرات في قانوني الأحزاب والانتخابات وهو الأمر الذي كشفت عنه التشريعيات الفارطة و دونته هذه الأخيرة في تقريرها المرفوع لرئيس الجمهورية حولها وقال :”التجربة الميدانية للهيئة بينت عدة نقائص واختلالات تستلزم مراجعة القوانين ذات البعد السياسي مجتمعة وفي نفس الوقت إذ لا يمكن كما قال مراجعة قانون الانتخابات ووإغفال قانون الأحزاب السياسية مثلا لأن كلاهما مرتبط بالآخر وهذا بغرض إحداث توازن وتناغم بينهما أثناء تطبيقهما.

و جدد ذات المتحدث التأكيد على أن الدولة ستسخر كافة الإمكانيات لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وهو الأمر قال مرة أخرى إنه مسؤولية جماعية و ليس هيئة مراقبة الانتخابات التي هي جزء من العملية الانتخابية لها مهام ستقوم بها على أكمل وجه و باقي الفاعلين مطالبين بالأمر نفسه.

زينب بن عزوز