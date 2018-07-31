دعا مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أصحاب الأمراض المزمنة إلى عدم تبذير الأدوية، وخص بالذكر مرضى السكري،وقال أن مرضى السكري ليسوا ملزمين بقياس نسبة السكر في الدم مرتين في اليوم،بل تكفيهم مرة واحدة،لإتخاذ إحتياطاتهم اللازمة.

وأضاف زمالي خلال إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح 273 سكن ببلدية زموري يوم الأمس أن هذا يدخل في التبذير الذي كلف الخزينة العمومية أموال باهضة ،وأعطى مثالا بالدول المجاورة التي لا تعوض عن الكثير من الأدوية، عكس الجزائر التي تعوض أدوية الأمراض المزمنة سواء كانوا مؤمنين أم لا.

وفي رده على سؤال حول ديون اونساج أكد الوزير أنه لا مسح للديون الخاصة بشباب أنساج وأوضح أن الجزائر تريد أن تنشأ جيلا يتكل على نفسه وليس العكس.

وفي شأن سكنات “أفنبوس”طمأن الوزير أصحاب السكنات التساهمية الاجتماعية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، بأنهم سيستلمون سكناتهم تدريجيا وأكد، زمالي خلال إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح 273 سكن ببلدية زموري منجزة في إطار صندوق “أفنبوس”، ببومرداس، أن أغلب المشاريع انتهت بها الأشغال ولم تبق إلى التهيئة الخارجية، مشيرا إلى أن عملية تسليم المفاتيح ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية وفي السياق، عبر الوزير عن أسفه لأصحاب هذه الصيغة التسكينة، عن التأخرات التي تم تسجيلها في المشاريع منذ سنة 2005، مؤكدا بأن هذا الأمر لن يتكرر.

هذا وكشف مراد زمالي أنه قد تم توزيع 309 مسكن بالنسبة لفائدة عمال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية وأضاف الوزير ، أنه وفقا لمنهج مسطر فسيتم توزيع سكنات أخرى قبل نهاية السنة الحالية وأوضح،أنه وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، إلا أن السلطات العليا في الجزائر حريصة كل الحرص على الإستمرار في سياسة توزيع السكن في الجزائر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

رزاقي.جميلة