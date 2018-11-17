ووسط المعلومات المتداولة عن تأجيل اجتماع التحالف الرئاسي المقرر اليوم بمقر حزب جبهة التحرير الوطني على خلفية استقالة جمال ولد عباس من على رأس الأمانة العامة للحزب وما تلاه من حالة غموض وضبابية تطبع الحزب خرج مدير ديوان الأفالان نذير بولقرون عن صمته أمس ليفند الأمر ويؤكد أن خبر التأجيل لا أساس له من الصحة وأن مقر الحزب سيحتضن اليوم بداية من الساعة 11 صباحا اجتماعا لهيئة التنسيق المنبثقة عن التحالف الرئاسي المعلن عنه من قبل الأحزاب الأربعة يوم 7 نوفمبر الفارط وقال بولقرون في تصريحات له أمس” لا تأجيل ولا تجميد للقاء أحزاب التحالف اليوم وسيعقد في وقته اليوم وسيكون الأفالان ممثلا بعضوي المكتب السياسي أحمد بومهدي” ويطرح تولي العضو الأكبر سنا أحمد بومهدي و المكلف بالتنظيم عضو المكتب السياسي مصطفى رحيال انقساما واضحا في الحزب وعدم رضا على بوشارب الذي عين كمنسق للقيادة الجماعية هذه الأخيرة التي لم يعرف لحد الساعة عن أعضائها ولا مهمتها ما عدا الكشف عن اسم منسقها الذي يجهل عما إذا كان سيشرف على أمور الحزب أو القيادة الجماعية.

نفي التجميد نشاطات التحالف وتأجيل الاجتماع المقرر اليوم أكده رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الذي قال في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر النهضة وأكد على أن أحزاب التحالف ستجتمع كما كان مقررا في مقر حزب جبهة التحرير الوطني لا تجميد لنشاطه ولا تأجيل لنشاطاته لأنه مبني على تحالف الأحزاب لا الأشخاص.

زينب بن عزوز