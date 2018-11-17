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لا تأجيل لاجتماع “أحزاب التحالف الرئاسي”

سيشرف عليها بومهدي ورحيال اليوم :
لا تأجيل لاجتماع “أحزاب التحالف الرئاسي”

idir demiche 17 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 22 زيارة

ووسط المعلومات المتداولة عن تأجيل اجتماع التحالف الرئاسي المقرر اليوم  بمقر حزب جبهة التحرير الوطني على خلفية استقالة جمال ولد عباس من على رأس الأمانة العامة للحزب وما تلاه من حالة غموض وضبابية تطبع الحزب خرج مدير ديوان الأفالان نذير بولقرون عن صمته أمس ليفند الأمر ويؤكد أن خبر التأجيل لا أساس له من الصحة وأن مقر الحزب سيحتضن اليوم بداية من الساعة 11 صباحا اجتماعا لهيئة التنسيق المنبثقة عن التحالف الرئاسي المعلن عنه من قبل الأحزاب الأربعة يوم 7 نوفمبر الفارط وقال بولقرون في تصريحات له أمس” لا تأجيل ولا تجميد للقاء أحزاب التحالف اليوم وسيعقد في وقته اليوم وسيكون الأفالان ممثلا بعضوي المكتب السياسي أحمد بومهدي” ويطرح تولي  العضو الأكبر سنا أحمد بومهدي و المكلف بالتنظيم عضو المكتب السياسي مصطفى رحيال  انقساما واضحا في الحزب وعدم رضا على بوشارب الذي عين كمنسق للقيادة الجماعية  هذه الأخيرة التي لم يعرف لحد الساعة عن أعضائها  ولا مهمتها ما عدا الكشف عن اسم منسقها الذي يجهل عما إذا كان سيشرف على أمور الحزب أو القيادة الجماعية.

 نفي التجميد نشاطات التحالف وتأجيل الاجتماع المقرر اليوم أكده رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الذي قال في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر النهضة وأكد على أن أحزاب التحالف ستجتمع كما كان مقررا في مقر حزب جبهة التحرير الوطني لا تجميد لنشاطه ولا تأجيل  لنشاطاته لأنه مبني على تحالف الأحزاب لا الأشخاص.

 زينب بن عزوز

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