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لا تأثير على الرحلات باتجاه الجزائر

إضراب شركة الطيران الفرنسية "آغل أزور": :
لا تأثير على الرحلات باتجاه الجزائر

eldjazair 14 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 33 زيارة

سيتواصل برنامج رحلات شركة الطيران الفرنسية “اغل ازور” باتجاه الجزائر بصفة عادية دون ان يكون لإضراب المضيفون و المضيفات الذي شرع فيه يوم اول امس الاحد أي أثر عليه حسبما أكده المندوب العام للشركة بالجزائر بن سليمان ياسين.
و صرح المسؤول قائلا: “صحيح ان جزءا من موظفي الشركة استجاب للدعوة الى الاضراب لكن برنامج الرحلات باتجاه الجزائر لن يتأثر”.
و اضاف :”سيتم الحفاظ على جميع الرحلات بصفة عادية و دون اي مشكل”.
و ردا عن سؤال حول تأخيرات محتملة في الرحلات اوضح نفس المسؤول ان الامر قد “يتعلق بتأخيرات عملية مرتبطة بموسم الاصطياف لكنها دون أثر على برنامج الرحلات”.
و شرع مضيفو و مضيفات شركة “اغل ازو” اليوم الاحد في اضراب متسلسل ينتظر ان يستمر الى غاية الثلاثاء.
و ذكرت نقابة مضيفي الطيران بفرنسا السبت -و هي الجهة الداعية لهذه الحركة- ان الاضراب سيشمل الاحد القاعدة الباريسية ل”اغل ازور”-و هي ثاني شركة طيران بفرنسا- لينتقل الى مدينة ليون الاثنين ثم الى مارسيليا اليوم الثلاثاء.
و ينتظر ان يتم غدا الاربعاء عقد لقاء بين الادارة و النقابة حسب ممثل عن هذه الاخيرة.
ق.و

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