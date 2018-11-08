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“لا بد من توفر النية الصادقة”

المحلل السياسي عامر رخيلة: :
“لا بد من توفر النية الصادقة”

eldjazair 8 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 118 زيارة

قال المحلل السياسي عامر رخيلة إن الجزائر ترحب بالخطاب المغربي وتنتظر أن تكون خطوات أخرى لتفعيل هذا المسعى.
وتابع رخيلة انه ليس من مصلحة البلدين البقاء على هذه الحال في ظل المخاوف الدولية التي لا تزال تهدد المنطقة، لذلك فلابد من توفر النية الصادقة لدى الطرفين لتجاوز الخلافات.
وقال المتحدث إنه ليس التصريح الأول من نوعه من المغرب، فمن الحين إلى الحين يدعو ملك المغرب إلى التالف والدعوة لفتح الحدود، لكن مثل هذه التصريحات لا تتبع بإجراءات لاحقة.
وتساءل المتحدث هل العاهل المغربي ينوي فعلا، أن يخطو خطوة إيجابية أم أنها مناسباتية فقط أو مناورة يريد المغرب أن يظهر فيها بمظهر دبلوماسي فقط؟.
وأضاف المحلل السياسي أن الأيام المقبلة ستجيب عن هذا الإشكال.

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