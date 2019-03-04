تراجع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال عن التصريح الذي أدلى به أول أمس بالقول إن القانون يلزم المترشح للرئاسيات أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري ليؤكد أمس في زيارته لمقر اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات في مستغانم أن المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات لا تنصان على إلزام المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتقدم شخصيا أمام المجلس الدستوري وإنما تنصان على الملف ولا اجتهاد مع صراحة النص”وأضاف “إن تقدم المترشح للرئاسيات عندنا شخصيا “عُرف وليس قانونا” وأنا أنحاز إلى القانون على قصوره، ولا أتبع الرأي على صوابه.

وحمل دربال تأويلات تصريحاته بولاية غليزان إلى السياسيين الذين تلقفوه – على حد تعبيره – لأن السياسي يبحث عما يكون في صالحه وعندما تمشي الأمور في غير صالحه يثير البلبلة يضيف دربال .

زينب بن عزوز