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لا إلزامية للمترشح بدفع ملف ترشحه شخصيا في المجلس الدستوري

دربال يتراجع ويكشف::
لا إلزامية للمترشح بدفع ملف ترشحه شخصيا في المجلس الدستوري

islam kaab 4 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 41 زيارة

تراجع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال عن التصريح الذي أدلى به أول أمس بالقول إن القانون يلزم المترشح للرئاسيات أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري ليؤكد أمس في زيارته لمقر اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات في مستغانم أن المادتين 139 و140 من قانون الانتخابات لا تنصان على إلزام المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتقدم شخصيا أمام المجلس الدستوري وإنما تنصان على الملف ولا اجتهاد مع صراحة النص”وأضاف “إن تقدم المترشح للرئاسيات عندنا شخصيا “عُرف وليس قانونا” وأنا أنحاز إلى القانون على قصوره، ولا أتبع الرأي على صوابه.
وحمل دربال تأويلات تصريحاته بولاية غليزان إلى السياسيين الذين تلقفوه – على حد تعبيره – لأن السياسي يبحث عما يكون في صالحه وعندما تمشي الأمور في غير صالحه يثير البلبلة يضيف دربال .
زينب بن عزوز

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