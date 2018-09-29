ec

رد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على الاتهامات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حق منظمة “الأوبك” والتي قال بأنها تنهب أموال دول العالم، حيث اشار قيطوني الى أن” منظمة عالمية سيادية ولا أحد يتدخل في قراراتها، وأكد قيتوني أن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك “سيادية ولا أحد يستطيع التأثير عليها أو على القرارات التي تتخذها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع أوبك بالجزائر، اتهم المنظمة بأنها “تنهب” باقي دول العالم، ودعاها إلى الكف عن رفع أسعار النفط مؤكدا ان بلاده لن تتسامح مع الأسعار.

بالمقابل كشف قيطوني، عن استحالة تعميم غاز المدينة في جميع ربوع الوطن، معتبرا أن بلوغ نسبة الإنجاز لحوالي 60 بالمئة إنجاز كبير، وقال قيطوني، أول امس الخميس خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني إن الجزائر تنتج 130 مليار متر مكعب من الغاز المميع، يوجه 50 مليار متر مكعب منها الى الاستهلاك المحلي، و30 مليار متر مكعب يعاد ضخها في الآبار من أجل اعادة الانتاج.

كما شدد الوزير على ضرورة ايجاد مصادر أخرى للغاز، في اشارة منه الى أن استخراج الغاز الصخري با ضروريا من أجل جلب العملة الصعبة التي مصدرها الأساسي في الجزائر هو تصدير النفط ومشتقاته.

عمر ح