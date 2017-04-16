رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي أكد خلال التجمع الذي نشطه بذات الولاية على أن الأفالان سيحصد أغلبية مقاعد البرلمان بالقول إن التشريعيات المقبلة لن تمنح الأغلبية لصالح حزب واحد .

وقال بن يونس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو:” البعض يقول إنه سيحصد أغلبية مقاعد البرلمان ولكن لا أحد باستطاعته الفوز ب 234 مقعد في المجلس الشعبي الوطني ومنطق التحالف سيفرض نفسه لتشكيل الحكومة الجديدة ولا يمكن لأي حزب سياسي وحده حصد الأغلبية البرلمانية ويفعل ما يشاء بالحكومة “وأضاف:” كل الأنظمة الحزب الواحد والاشتراكية في العالم أثبتت فشلت “.

ووجه بن يونس انتقادات لاذعة للأحزاب المقاطعة وقال:هناك من المقاطعين من يعول على انقلاب عسكري و كأن الجزائر لا تزال في الماضي أبدا لن يكون هناك إنقلاب عسكري لأنه لدينا جيش وطني شعبي الذي هو جيش جمهوري في خدمة المواطنين وليس في خدمة أي كان” مشيدا في الوقت نفسه ومختلف أسلاك الأمن في استعادة الجزائر لأمنها.

وأقر بن يونس أن التزوير طال الاستحقاقات السابقة مستثنيا منها ولاية تيزي وزو و قال :” الانتخابات لم تزور يوما بولاية تيزي وزو وادعوا المواطنين إلى المشاركة في تشريعيات الرابع ماي بقوة” .

زينب بن عزوز