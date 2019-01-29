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“لايف ستايلز ستوديوز” تروج للكليب الجديد للفنانة كنزة مرسلي

Sabrina Kerkouba 29 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 106 زيارة

 

بدأت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للإنتاج الموسيقي الحملة الدعائية لأحدث إنتاجاتها الفنية، تعاملت فيها الفنانة كنزة مرسلي من خلال صفحات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استخدمت الشركة نوع جديد من الدعاية للكليب من خلال طرح فيديو عبر صفحاتها على الـ”سوشيال ميديا” تتحدث فيه عن تعاونها مع الشركة للمرة الثانية، وفي الخلفية مشاهد وموسيقى من اأنيتها الأولى مع الشركة والتي كانت بلهجة مصرية.

الأغنية الجديدة ستكون باللهجة الجزائرية، وتتعاون فيها مع الشاعر عبده سعود وألحان طارق قادم، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال عشر أيام، وقد تم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري، وكانت الشركة رصدت له ميزانية كبيرة من أجل أن يظهر بصورة وجودة عالية.

الكليب هو التعاون الثاني بين كنزة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنية “ملكة سبأ”، والتي حققت نجاح جماهيري كبير وحققت نسبة مشاهدة عالية، وتعتبرها كنزة بدايتها الاحترافية في المجال الغنائي.

عن Sabrina Kerkouba

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