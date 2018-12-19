كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، رضا أحمد زقادي، أن عروض العمل المسجلة على مستوى الوكالة بلغ عددها 485885 طلب، على مستوى القطاع الإقتصاد العمومي والخاص، تم تنصيب من خلالها حوالي 448 ألف و835 شخص.

وقال زقادي خلال استضافته في برنامج ” قهوة وجورنان”، أمس ، إن مهمة جهاز الوكالة هو الوساطة والمقاربة السوقية بين العروض وطلبات العمل منذ تأسيسه، ولن يكون في الوقت الحالي واسطة لنشاطات الوظيف العمومي والإدارة العمومية.

وأضاف المتحدث أن التوجيه نحو الوظيف العمومي سنة 2009 جاء نتيجة لشغور الكثير من المناصب على مستوى الإدارات العمومية وهو ما دفع لاستغلال الجهاز لمحاولة خلق توازن بين عروض العمل والطلبات في ذلك الوقت.

وفي سياق آخر أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للموظفين في المرافق العمومية والإدارية للمساعدة في الإدماج من خلال عملية الوساطة الكلاسيكية في سنة 2019، حيث لهم الخيار في التوجه نحو القطاع الخاص أو البقاء في مناصبهم.

وشدد زقادي، أن مصالحه تراقب ما يحدث في مركب الحجار كهيئة عمومية وأن فئة المستفدين من المساعدة في الإدماج المهني،ينتمون الآن إلى التعداد البشري لمجمع الحجار وأن مطالب العمال تعتبر كلية وليست مطالب فئة،مشيرا إلى أن المشكل في الحجار ليس إشكال جهاز المساعدة في الإدماج المهني.

و أبرز المتحدث إن كل عمال مركب الحجّار متوقفون عن العمل،وهي موجة احتجاجية عامة،ولا تخص فئة المستفيدين من جهاز المساعدة للإدماج المهني.

فلة -س