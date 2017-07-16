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لاعب بلوزداد أوكيل مطلوب في وداد بوفاريك

yassin bouras 16 يوليو 2017 الحدث, الرياضة اضف تعليق 51 زيارة

يبدو أن أيام لاعب آمال شباب بلوزداد أوكيل عمار أصبحت معدودة في نادي العقيبة، حيث علمت الجزائرأن نادي وداد بوفاريك الناشط في القسم الثاني هواة، مهتم بخدماته ويرغب في تدعيم صفوفه تحسبا للموسم القادم، سيما أن الوداد يعول على لعب ورقة الصعود إلى القسم الثاني الممتاز.

وكان مسيرو الوداد قد اتصلوا بكريم بختي مدرب آمال الشباب للسؤال عن وضعية أوكيل. من جهته عبر عمار أوكيل عن استعداده لتقمص ألوان الوداد، وقال إن فريق مدينة البرتقال كبير وأن عرضه يهمه كثيرا غير أنه أكد أنه يجب أن يتحدث مع إدارته للفصل في الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن عمار أوكيل ينشط في وسط الميدان كمسترجع ،يتمتع بإمكانات كبيرة ومهارات فنية عالية، كما أنه يقدم الكثير في الشق الهجومي، وكان هدافا لفريقه الموسم ما قبل المنقضي مع أنه ليس مهاجما.  

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