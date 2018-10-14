أفادت تقارير إعلامية إيطالية، أن نادي لازيو الإيطالي يخطط للتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وبحسب صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، فإن نادي العاصمة الإيطالية يسعى لتدعيم خط الهجوم، وذلك رغبة منه في تدعيم حظوظه في احتلال أحد المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا. ويخطط لازيو لدفع مبلغ بسيط يتراوح بين 4 و5 مليون يورو، في شهر جانفي القادم، وذلك من أجل إقناع بورتو بالتفريط في نجمه الجزائري، خصوصا وأن هذا الأخير سيكون في وضعية لاعب حر في شهر جوان القادم، وكانت تقارير صحفية برتغالية أشارت في وقت سابق إلى أن براهيمي رفض تجديد عقده مع “الدراغاو” بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة. وسبق للاعب جزائري وحيد أن حمل قميص لازيو الإيطالي، وهو مراد مغني، وحصل ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011. وكانت تقارير صحفية قد أكدت تداول اسم براهيمي في أروقة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، حيث تخطط إدارة النادي لتقديم عرض رسمي لنظيرتها من بورتو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.