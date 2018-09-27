قال المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية زبير محمد سفيان، أن الوزارة تعمل على تشجيع ومرافقة المستثمرين من اجل انجاز مؤسسات سياحية فندقية ذات معايير دولية لتنشيط سوق السياحة الداخلية، كاشفا عن 2100 مشروعا سياحيا جديدا.

وأوضح المدير العام ، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الحكومة وضعت إستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة وجعله من أولويات الاقتصاد الوطني والمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق 2030، و أضاف انه و لتنشيط السوق الداخلية للسياحة و لجعل الجزائريين يفضلون السياحة الداخلية بدلا من التوجه للخارج، فالوزارة تعمل اليوم على تشجيع ومرافقة المستثمرين من اجل انجاز مؤسسات سياحية فندقية التي تتماشى مع المعايير الدولية وكذا الحرص على الاستثمار في المورد البشري، هذا سيخلق –حسب قوله- تنافسا كبيرا بين المتعاملين وعاملا مهما في جودة الخدمات وانخفاض الأسعار مذكرا بان الجزائر كانت تمتلك 300 مشروعا سياحيا في سنة 1999 ، اليوم بعد مجهودات الدولة والمرافقة المستمرة لكل الفاعلين في قطاع السياحة صار لدينا أكثر من 2112 مشروعا سياحيا معتمدا من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة انجاز أكثر من 277 ألف سرير من بينها أكثر من 100 ألف سرير في طور الانجاز.

وعن المشاريع المبرمجة في القطاع قال المتحدث ذاته، انه يتم تسليم سنويا مابين 70 و100 مشروعا سياحيا، مضيفا بأن صائفة 2018 عرفت استلام 35 مؤسسة فندقية توفر أكثر من 5500 سرير، إضافة إلى 30 مؤسسة فندقية انتهت بها الأشغال وهي في طور التجهيز، و أكد أن الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة أتت بثمارها ويتجلى ذلك من خلال عدد المشاريع السياحية المعتمدة وكذا عدد المؤسسات الفندقية التي تفتح أبوابها كل سنة إضافة إلى عدد وكالات السياحة والأسفار الذي هو في تزايد، عدد المؤسسات التكوينية في مجال السياحة الذي يزداد من سنة إلى أخرى.

رزيقة.خ