الأحد , ديسمبر 2 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / لإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية محور يوم دراسي برلماني

لإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية محور يوم دراسي برلماني

Djalila Rezzaki 2 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 53 زيارة

تنظم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين   بمقر المجلس، يوما برلمانيا تحت عنوان : الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية ” آفاق 2030 وتحديات الجودة “

وستفتتح الأشغال رسميا من طرف معاذ بوشارب رئيس المجلس تليها كلمة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،و كلمة   رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية  سلوى العلوي

ويتضمن جدول الأعمال مداخلة يلقيها المفتش العام للبيداغوجيا  نجادي مسقم تحت عنوان ” المرجعية الوطنية، التعلمات والتقييمات والتكوين والتسيير: أنظمة التدريس المفاهيم النوعية والمعايير الوطنية” وستكون متبوعة بمداخلتين الأولى لمدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد  بوعزيزي محمد تحت عنوان : “الحوكمة ورقمنة قطاع التربية : الإدارة، التعليم الالكتروني”، والثانية لمديرة التقويم والاستشراف  ميزاب سامية ستكون تحت عنوان “الجزائر آفاق 2030، المرجعية الوطنية للتكوين”

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

معاذ بوشارب: النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة فيه”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, معاذ بوشارب،  اليوم، أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “يجب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super