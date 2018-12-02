لإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية محور يوم دراسي برلماني

تنظم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين بمقر المجلس، يوما برلمانيا تحت عنوان : الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية ” آفاق 2030 وتحديات الجودة “

وستفتتح الأشغال رسميا من طرف معاذ بوشارب رئيس المجلس تليها كلمة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،و كلمة رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية سلوى العلوي

ويتضمن جدول الأعمال مداخلة يلقيها المفتش العام للبيداغوجيا نجادي مسقم تحت عنوان ” المرجعية الوطنية، التعلمات والتقييمات والتكوين والتسيير: أنظمة التدريس المفاهيم النوعية والمعايير الوطنية” وستكون متبوعة بمداخلتين الأولى لمدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بوعزيزي محمد تحت عنوان : “الحوكمة ورقمنة قطاع التربية : الإدارة، التعليم الالكتروني”، والثانية لمديرة التقويم والاستشراف ميزاب سامية ستكون تحت عنوان “الجزائر آفاق 2030، المرجعية الوطنية للتكوين”

رزاقي.جميلة