لأول مرة.. ماريا كاري تغني في السعودية

تحيي النجمة العالمية ماريا كاري حفلا غنائيا لأول مرة، في السعودية، يوم 31 جانفي الجاري، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة محترفي الغولف في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

بدأت ماريا كاري مسيرتها الفنية بإصدار ألبومها الأول، الذي حمل اسمها، في عام 1990، الذي حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم، ونالت أربع أغان متتالية، المركز الأول، على الرسم البياني الأمريكي “بيلبورد هوت 100”.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، حديثا، عن تجهيز “قرية الغولف العائلية”، حيث تعتبر أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، والمقرر إقامتها من نهاية يناير الحالي، وعلى مدى أربعة أيام، على ملاعب الغولف “رويال غرينز”، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتعد هذه أول بطولة عالمية رسمية لمحترفي الغولف، تقام بأراضي المملكة، وواحدة من أحدث محطات الجولات الأوروبية، يتنافس فيها أبطال العالم على جوائز مالية كبرى.