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لأول مرة في الجزائر… الجمهور مدعو لاكتشاف العرض العالمي الأوكراني “شادو ظلال” على مدار أسبوع كامل

Sabrina Kerkouba 23 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 56 زيارة

 

يرتقب أن يحط العرض العالمي “شادو ظلال”  لمجموعة الرقص  “فيربا” الأوكرانية، لأول مرة في الجزائر نهاية الشهر الجاري ، حيث يرتقب أن يقدم العرض الخيالي للجمهور تحت عنوان “طيف روائع الحكايات، وذلك  من 29  ديسمبر الجاري إلى 4 جانفي المقبل بدار الأوبرا بوعلام بسايح – أولاد فايت، حسب بيان لهيئة لاعلام والاتصال لشركة  M.S ENTERTAINMENT  وصل جريدة “الجزائر”.

ووفق المصدر ذاته، فإن ذات العمل الفني سيحمل الجمهور الجزائري، كبارا و صغارا، إلى زمن الحكايات الساحرة و الروايات الحالمة و الرسومات المتحركة التي مازالت تدغدغ الوجدان لتبهر الحضور بقصص  بدأت مع  “ديزني” التي تضم في ثناياها مجموعة من أجمل القصص الأخرى كالأميرة “سندريلا” و “هاري بوتر” و”بهلوانيات”، “حول العالم” و”مدغشقر” و “أليس في بلاد العجائب” و”هرقل” و”بياض الثلج” و”الأقزام السبعة”، “أنقذوا الأرض” و”جحا” وقصة سفينة التيتانيك.

 

يذكر أن العرض العالمي “طيف الحكايات” اجتاز كل الحدود، وعبر القارات براً وجواً وبحراً ليؤكد أن الفن لغة العالم أجمع. ويتجلى ذلك من خلال انسجام وتفاعل الجمهور مع العرض، بعد أن يحلّق بهم إلى عالم الخيال و الظلال مع شخصيات عديدة.

صبرينة كركوبة

عن Sabrina Kerkouba

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