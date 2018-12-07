كيلور نافاس على أبواب الرحيل عن ريال مدريد

قالت صحيفة “سبورت”، أن كيلور نافاس يبحث عن فريق جديد في شهر جانفي القادم، بسبب صعوبة المشاركة مع نادي ريال مدريد ، وذلك في ظل الاعتماد المستمر على تيبو كورتوا.

ويرفض مجلس إدارة ريال مدريد وفقاً لهذه المصادر الاستغناء عن كيلور نافاس، رغم إن الأخير أبدى استياءه الشديد من جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وشارك نافاس، مؤخرافي المباراة التي فاز بها الفريق الملكي (6-1) على مليلة في إياب الدور 32 من كأس إسبانيا، في ظل اعتماد المدرب سانتياغو سولاري على البلجيكي تيبو كورتوا في البطولات الرئيسية.

ياسين.س