كيكي ستين على رأس المرشحين لخلافة فالفيردي

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي زاد الغموض حول مستقبله، بعد التصريحات التي أدلى بها لقناة برشلونة، والتي قال فيها: “لا أعرف ما سيحدث في الموسم المقبل، كلنا نعلم كيف تسير الأمور، لا أفكر في المستقبل البعيد”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن كيكي سيتين، يُعتبر من أبرز المرشحين لقيادة برشلونة خلال الموسم المقبل، بسبب المنشودات الموسيقية التي يعزفها والمستويات الرائعة التي يبصم عليها المدرب الشهير بلقب “المايسترو”، مع ريال بيتس.

وكان كيكي سيتين، قد قهر برشلونة في الكامب نو قبل شهر ونصف، بعدما حقق ريال بيتيس فوزاً كبيراً على رجال إرنستو فالفيردي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مسابقة الدوري الإسباني.

ياسين.س